Путин заявил, что предлагал Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-05T14:00:57+03:00

Российский лидер предложил сделку главе Белого дома, но "не в ущерб безопасности России"

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что предлагал американскому главе Дональду Трампу купить у РФ новейшее гиперзвуковое оружие.

Президент РФ предложил сделку главе Белого дома, но "не в ущерб безопасности России". При этом США заявили, что сами планируют произвести аналоги.

- Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут, - заметил Путин.

Политик также заявил, что "зачем тратить деньги, когда РФ уже потратила, и с них можно что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия".

Также Путин подчеркнул, что Москва готова говорить о том, "как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок", пишет "ТАСС".

- Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили, - заключил президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7. Съезд «Группы семи» пройдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU