2019-08-27T02:09:02+03:00
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Съезд «Группы семи» пройдет в 2020 году
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента России Владимира Путина на саммит G7, проведение которого в 2020 году запланировано в Америке. Глава белого дома отметил, что он готов пойти на этот шаг, даже учитывая несогласие ряда членов «Группы семи» на возрождение формата «большой восьмерки».

- Я считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему. Он - человек гордый, - отмечает Трамп. - Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости от того, сможет ли он приехать по психологическим причинам.

Американский лидер также уточнил, что видит необходимость в возрождении формата G8 с участием России. Однако при решении этого вопроса Трамп не намерен опираться на внутриполитические соображения.

- Многие высказываются за то, чтобы Россия, которая является влиятельной державой, была в зале переговоров, другие хотят, чтобы она оставалась за пределами этого зала. Мы обсуждали этот вопрос, и я склоняюсь к тому, чтобы она была участницей, - резюмировал Трамп.

Сайт kp.ru писал ранее, что с инициативой вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он договорился с Трампом обсудить этот вопрос. Однако позже французский лидер от своих слов отказался. Против формата G8 выступали и другие политики. В США тем временем назвали условия, при которых это станет возможным. Сообщалось, что Россия должна сама попроситься вернуться. Однако в РФ отметили, что могут обойтись и без «большой восьмерки». А позже и Дональд Трамп объяснил почему Россия не будет проситься обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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