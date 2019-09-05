В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-05T13:45:59+03:00

В комитете по образованию и науки считают, что такие перемены могут быть полезны

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Школьные экзамены не столько подтверждают знания учеников, сколько вгоняют детей в рамки стандартных заданий и кейсов. Такое мнение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в ответ на предложение Германа Грефа отменить экзамены в школе.

«Герман Оскарович — один из самых передовых людей нашей страны. Он абсолютно прав, говоря так о системе образования России, потому что экзамены — это дополнительный стресс, это возможные риски в образовании, когда вместо того, чтобы ребенок получал новое образование его натаскивают на решение определенных кейсов и заданий», — цитирует эксперта ИА НСН.

Ранее в рамках Восточного экономического форума-2019 глава Сбербанка Герман Греф выступил против школьных экзаменов. Своей задачей он назвал необходимость убить страх у учеников и перевести их от внешней мотивации к самооценке своих достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU