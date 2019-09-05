2019-09-05T14:03:46+03:00
В мире

Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным

Израильский дипломат заявил, что до распада СССР «никакой Украины не было»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманнымЭкс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманнымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украины как государства никогда не было, поэтому незалежной пришлось из ничего выдумать государственность, в том числе и язык. Соответствующие заявление сделал бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген.

«У Украины не было государственности, пришлось ее выдумывать заново, включая язык (…) пришлось из ничего создавать государство», — сказал дипломат.

Посол пояснил, что ранее были отдельные составляющие государства: институты, политика, «поведение внутреннее, внешнее», но «никакой Украины не было».

Напомним, 24 августа, незалежная отмечала День независимости. В своей поздравительной речи украинский президент Владимир Зеленский пытался доказать, что его стране вовсе не 28 лет. Он рассказал о крещение Киевской Руси, издание первой печатной книги «Апостол» во Львове, о казаках во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко, покорившими крепость Дюнкерк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты
В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья
Путин заявил, что предлагал Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие
"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой
Россия предложила Японии отменить визы
Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
В WWF объяснили почему лето становится холодным
Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Путин: Россия не против восстановления формата G8
Названа самая безопасная страна для туристов
«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО
В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей
Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей
"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ
В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Ракитич может покинуть "Барселону" зимой