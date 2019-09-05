Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-05T14:03:46+03:00

Израильский дипломат заявил, что до распада СССР «никакой Украины не было»

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Украины как государства никогда не было, поэтому незалежной пришлось из ничего выдумать государственность, в том числе и язык. Соответствующие заявление сделал бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген.

«У Украины не было государственности, пришлось ее выдумывать заново, включая язык (…) пришлось из ничего создавать государство», — сказал дипломат.

Посол пояснил, что ранее были отдельные составляющие государства: институты, политика, «поведение внутреннее, внешнее», но «никакой Украины не было».

Напомним, 24 августа, незалежная отмечала День независимости. В своей поздравительной речи украинский президент Владимир Зеленский пытался доказать, что его стране вовсе не 28 лет. Он рассказал о крещение Киевской Руси, издание первой печатной книги «Апостол» во Львове, о казаках во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко, покорившими крепость Дюнкерк.

ИСТОЧНИК KP.RU