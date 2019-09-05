Ураган Дориан принес килограммы кокаина на пляж Флориды

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-05T16:21:24+03:00

Ураган Дориан свирепствует на юго-восточном побережье США со среды Фото: REUTERS

Полицейские обнаружили несколько свертков кокаина на берегу Парадайз Бич. Их стоимость оценивается в 400 тысяч долларов

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Полицейский патруль в городе Мельбурн штата Флорида предупредил посетителей пляжа о подозрительном предмете, который вынесло на берег.

Внешний вид предмета напоминал сверток наркотиков, заявил пресс-секретарь полиции Мельбурна. На нем красовалась надпись: "D-I-A-M-A-N-T". По словам сержанта Мэнни Эрнандеса, внутри оказалось 15 пакетов кокаина.

Расследованием занялась таможенная служба США, сообщает NBC.

По одной из версий, причиной данной находки стали недавние события в Тихом океане. Береговая охрана США перехватила наркоторговцев, которые были вынуждены срочно избавиться от товара. Преступники выбросили в воду тонну кокаина. А "благодаря" урагану Дориан сверток выбросило на пляж.

Напомним, что ураган Дориан обрушился на юго-восточное побережье США в среду, поражая большую часть Флориды сильными ветрами и проливными дождями. Шторм продолжает набирать силу и в скором времени он может поразить гораздо большую площадь береговой линии США.

ИСТОЧНИК KP.RU