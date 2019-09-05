2019-09-05T22:11:08+03:00
Общество

От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Участник ВИА «Весёлые ребята» скончался на 72 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юрий Петерсон был участником ВИА "Веселые ребята"Юрий Петерсон был участником ВИА "Веселые ребята"Фото: vk.com
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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон. Коллега по ансамблю «Самоцветы», солистом которого был музыкант, Светлана Резанова сообщила ТАСС, что онболел долго. СМИ сообщают, что у Петерсона была онкология. Днем 5 сентября стало известно, что болезнь победила – исполнитель всеми любимых хитов скончался.

Сегодня 5 сентября стало известно о смерти еще одного известного в России человека - умер президент гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Ему было 67 лет. О печальном известии сообщили его коллеги по Гильдии, отметив, что за 11 лет работы в должности руководителя он сделал немало для российского кинематографа. Одна из его заслуг - разработка Проекта «Национальной кинематографической Программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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