От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон. Коллега по ансамблю «Самоцветы», солистом которого был музыкант, Светлана Резанова сообщила ТАСС, что онболел долго. СМИ сообщают, что у Петерсона была онкология. Днем 5 сентября стало известно, что болезнь победила – исполнитель всеми любимых хитов скончался.
Сегодня 5 сентября стало известно о смерти еще одного известного в России человека - умер президент гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Ему было 67 лет. О печальном известии сообщили его коллеги по Гильдии, отметив, что за 11 лет работы в должности руководителя он сделал немало для российского кинематографа. Одна из его заслуг - разработка Проекта «Национальной кинематографической Программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры».
ИСТОЧНИК KP.RU