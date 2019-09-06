На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России
Похоже, новые киевские власти пошли по стопам предыдущих: в четверг, 5 сентября, официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству Укринформ заявил, якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Незалежной.
По его словам, наша страна планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении», уже к следующему году. А «отрабатывать» сценарий «вторжения» и «боевых действий», как утверждает Скибицкий, российские военные будут в ходе учений «Кавказ – 2020».
Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко постоянно запугивал сограждан «полномасштабным российским вторжением». В Москве подобные заявления называли голословными и всегда подчеркивали, что наша страна не собирается ни на кого нападать.
А в июле этого года, как писал сайт kp.ru, украинский журналист призвал готовиться к военному вторжению в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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