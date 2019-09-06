2019-09-06T00:52:01+03:00
Политика

На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России

По словам представителя украинской разведки, российские военные будут «отрабатывать» сценарий боевых действий на учениях «Кавказ – 2020»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Похоже, новые киевские власти пошли по стопам предыдущих: в четверг, 5 сентября, официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству Укринформ заявил, якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Незалежной.

По его словам, наша страна планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении», уже к следующему году. А «отрабатывать» сценарий «вторжения» и «боевых действий», как утверждает Скибицкий, российские военные будут в ходе учений «Кавказ – 2020».

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко постоянно запугивал сограждан «полномасштабным российским вторжением». В Москве подобные заявления называли голословными и всегда подчеркивали, что наша страна не собирается ни на кого нападать.

А в июле этого года, как писал сайт kp.ru, украинский журналист призвал готовиться к военному вторжению в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВОЗ назвала страны Европы с самым пьющим населением
Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском
От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери
США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров
В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года
На главном храме Росгвардии установили кровлю
Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии