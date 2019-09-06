Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 30 человек

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-06T09:24:14+03:00

В настоящее время около тысячи считаются пропавшими без вести [видео]

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Жертвами мощного урагана «Дориан» на Багамах стали по меньшей мере 30 человек. Погибших может быть гораздо больше, поскольку тысячи человек считаются пропавшими без вести.

«Общественность должна подготовиться к невообразимой информации о количестве погибших и человеческих страданиях», - заявил министра туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу.

В настоящее время в пострадавших от стихии районах продолжаются поисково-спасательные работы. Береговая охрана Соединённых Штатах сообщила, что на Багамах им удалось спасти 201 человека.

Напомним, усилившийся до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона «Дориан» достиг побережья расположенного в северной части Бага. Первой жертвой урагана стал семилетний ребенок, который утонул на острове Абако на севере архипелага Багамских островов, когда его семья пыталась спастись от стихии. На данный момент «Дориан» стих до первой категории и в субботу, 7 сентября, достигнет побережья Канады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730138" frameborder="0"></iframe> Последствия разрушительного урагана Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU