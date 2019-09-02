Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-02T12:22:59+03:00

Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от стихии [видео]

Изменить размер текста: A A

На острове Абако на севере архипелага Багамских островов семилетний мальчик стал первой жертвой мощного урагана «Дориан».

Как сообщает местное издание Bahamas Press, ребенок утонул, когда его родители пытались спастись от надвигающийся стихии. Сестра мальчика пропала без вести.

Накануне «Дориану» был присвоен редкий, максимальный пятый уровень опасности по шкале Саффира - Симпсона. В четырех американских штатах - Флорида, Джорджия, а также Северная и Южная Каролина – был объявлен режим чрезвычайной ситуации и началась эвакуация жителей в обязательном порядке.

По последним данным, ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич. Напомним, из-за стихии президент США Дональд Трамп даже отменил поездку в Польшу, заявив, что сейчас он нужнее своей стране.

destinosesonhos Ураган Дориан бушует на Багамах. Видео очевидцев

ИСТОЧНИК KP.RU