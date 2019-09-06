Путин лично проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный
На встрече с представителями общественности на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный существует много вопросов, которые требует его личного вмешательства.
«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - сказал российский лидер
Путин намерен осмотреть стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский.
В пресс-службе Кремля сообщили, что в пятницу, 6 сентября, российский лидер проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.
Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проливные дожди затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты «Ангара», поскольку заливают котлованы.
ИСТОЧНИК KP.RU