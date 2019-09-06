2019-09-06T10:01:20+03:00
Общество

Путин лично проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный

Российский лидер заявил, что на космодроме много вопросов, требующих его вмешательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил, что на космодроме Восточный много вопросов, требующих вмешательстваПутин заявил, что на космодроме Восточный много вопросов, требующих вмешательстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На встрече с представителями общественности на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный существует много вопросов, которые требует его личного вмешательства.

«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - сказал российский лидер

Путин намерен осмотреть стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в пятницу, 6 сентября, российский лидер проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проливные дожди затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты «Ангара», поскольку заливают котлованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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