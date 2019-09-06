2019-09-06T12:43:08+03:00
Происшествия

На дом главы ЦИК совершено разбойное нападение

Неизвестный несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Элла Памфилова. Фото: Александр Щербак ТАССЭлла Памфилова. Фото: Александр Щербак ТАСС
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На дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой было совершенно разбойное нападение. Неизвестный несколько раз ударил женщину электрошокером. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел России.

"6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель ЦИК", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Согласно ее данным, грабитель проник на террасу дома через окно. Там он столкнулся с Эллой Памфиловой и несколько раз ударил ее током, после чего скрылся. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище"). Ведутся поиски злоумышленника.

"Расследование взято на контроль руководством МВД России", - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России пройдут выборы. Накануне их проведения глава Центризбиркома немного побеседовала с "Комсомолкой". Читайте интервью с Эллой Памфиловой на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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