2019-09-06T13:10:45+03:00
Политика

"И тещу хотите взять? У вас хорошая семья!": Путин продолжает шутить на ВЭФ

Президент России с юмором обыграл слова одного из участников форума о возможном переезде в Доброград
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин на ВЭФ пошутил про тещуПутин на ВЭФ пошутил про тещуФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин довольно часто шутит в общении со своими подчиненными, коллегами и просто окружающими его людьми, и заседания Восточного экономического форума во Владивостоке также не проходят без толики юмора.

Один из участников ВЭФ решил пожаловаться главе государства на разницу в стоимости жилья в различных районах и регионах страны. В какой-то момент он поделился с президентом мыслями о возможном переезде в таунхаус строящегося Доброграда во Владимирской области, где квадратный метр стоит всего 40 тысяч рублей.

При этом мужчина сказал, что отправится туда "всем семейством, и еще тещу прихватит". Такая фраза весьма удивила и повеселила Владимира Путина, учитывая сколько анекдотов на эту тему придумал русский народ.

"И тещу хотите взять? У вас хорошая семья", — сказал президент.

При этом днем ранее на другом заседании форума он пошутил также про предельный возраст пребывания в политике. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сказал, что в его стране эта планка составляет 95 лет.

"Я пока не дотягиваю", - с улыбкой заметил 66-летний Путин.

Сайт kp.ru писал, что за несколько дней проведения ВЭФ-2019 президент России провел уже множество встреч, переговоров и заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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