В Марселе подросток ранил ножом и избил двух сотрудниц начальной школы

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-06T14:35:05+03:00

Во Франции подросток напал с ножом на сотрудниц школы Фото: REUTERS

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Молодой человек ворвался в здание начальной школы французского города Марсель и напал с ножом на сотрудниц учреждения.

Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, около 06:30 по местному времени (07:30 мск). Подросток с оголенным торсом проник в столовую и набросился с ножом на одну из сотрудниц, ранив ее в живот. Другую женщину парень просто избил кулаками.

Обеих пострадавших доставили в больницу. Согласно данным радиостанции France Info, их жизни ничего не угрожает.

Самого нападавшего задержали спустя несколько часов после случившегося. В Twitter-аккаунте полиции департамента Буш-дю-Рон сообщается, что молодой человек является несовершеннолетним. Во время атаки он действовал один. Мотивы не раскрываются.

Сайт kp.ru писал, что в начале неделе неизвестный напал на учеников начальной школы в китайском городе Эньши. Жертвами атаки стали восемь человек - все дети, еще несколько ребят пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU