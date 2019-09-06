Путин поручил доработать законы о частной добыче золота
При внесении поправок будут учтены предложения промышленников
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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу доработать законодательство о вольном приносе золота в плане контроля за работой частных старателей. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи главы государства с представителями общественности Дальнего Востока.
Владимир Владимирович призвал привлечь к обсуждению данного вопроса представителей золотодобывающей промышленности и учесть их мнение при внесении поправок.
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ИСТОЧНИК KP.RU