2019-09-06T15:02:57+03:00
Политика

Путин поручил доработать законы о частной добыче золота

При внесении поправок будут учтены предложения промышленников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу доработать законодательство о вольном приносе золота в плане контроля за работой частных старателей. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи главы государства с представителями общественности Дальнего Востока.

Владимир Владимирович призвал привлечь к обсуждению данного вопроса представителей золотодобывающей промышленности и учесть их мнение при внесении поправок.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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