Путин заявил, что ВЭФ создает условия для развития Дальнего Востока
Российский лидер Владимир Путин заявил, что проведение Восточного экономического форума создает благоприятные условия для развития всего макрорегиона.
Более того, мероприятие раскрывает возможности Дальнего Востока для российских и зарубежных инвесторов.
- ВЭФ привлекает инвестиции, дает нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными друзьями и партнерами — возможности региона, - отметил российский политик.
Также Путин предложил общественникам после окончания форума обсудить анализ его итогов и волнующие проблемы жителей Дальнего Востока, сообщает "ФАН".
- Прошу вас формулировать вопросы, задачи, предложения, которые наверняка в большом количестве у каждого здесь имеются, - подытожил президент РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин показал премьеру Индии Нарендре Моди ледокол мечты и пообещал лично вручить ему орден Андрея Первозванного. Индийский политик стал главным гостем президента России на Восточном экономическом форуме.
ИСТОЧНИК KP.RU