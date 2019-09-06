СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-06T15:50:43+03:00

Путин заявил, что ВЭФ создает условия для развития Дальнего Востока Фото: REUTERS

По словам президента РФ, данное мероприятие раскрывает возможности макрорегиона для российских и зарубежных инвесторов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что проведение Восточного экономического форума создает благоприятные условия для развития всего макрорегиона.

Более того, мероприятие раскрывает возможности Дальнего Востока для российских и зарубежных инвесторов.

- ВЭФ привлекает инвестиции, дает нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными друзьями и партнерами — возможности региона, - отметил российский политик.

Также Путин предложил общественникам после окончания форума обсудить анализ его итогов и волнующие проблемы жителей Дальнего Востока, сообщает "ФАН".

- Прошу вас формулировать вопросы, задачи, предложения, которые наверняка в большом количестве у каждого здесь имеются, - подытожил президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин показал премьеру Индии Нарендре Моди ледокол мечты и пообещал лично вручить ему орден Андрея Первозванного. Индийский политик стал главным гостем президента России на Восточном экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU