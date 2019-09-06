Путин: Россия должна быть "на шаг впереди" в космической отрасли
Президент РФ призвал наращивать преимущества на фоне стремительно растущей конкуренции
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна всегда занимала ведущие позиции в освоении космоса, и теперь в условиях растущей конкуренции необходимо наращивать преимущества, чтобы сохранить за собой такое положение.
Соответствующая фраза прозвучала в пятницу, 6 сентября, на совещании по развитию инфраструктуры космодрома "Восточный" в Амурской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU