Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"
Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что не станет обнародовать информацию о нападении на нее неизвестного с электрошокером в собственном доме.
- Держусь как могу, конечно, мне больно, - также заявила Памфилова.
Более того, глава ЦИК заявила, что нападавший был "высоким, худым молодым человеком в маске". Памфилова подчеркнула, что неизвестный около 15 раз пытался ткнуть ее электрошокером во время нападения.
Глава ЦИК рассказала, что преступник был довольно натренирован и экипирован. При этом, женщина уверена, что нападение было случайным, пишет "РИА-Новости".
- Я как боец, схватила тяжелейший стул... и со всей своей мощью попыталась его швырнуть, - подчеркнула Памфилова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на 6 сентября на дом главы ЦИК было совершено разбойное нападение. Неизвестный несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером.
ИСТОЧНИК KP.RU