2019-09-06T17:22:50+03:00
Общество

Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"

При этом глава ЦИК заявила, что не собирается обнародовать информацию об инциденте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что не станет обнародовать информацию о нападении на нее неизвестного с электрошокером в собственном доме.

- Держусь как могу, конечно, мне больно, - также заявила Памфилова.

Более того, глава ЦИК заявила, что нападавший был "высоким, худым молодым человеком в маске". Памфилова подчеркнула, что неизвестный около 15 раз пытался ткнуть ее электрошокером во время нападения.

Глава ЦИК рассказала, что преступник был довольно натренирован и экипирован. При этом, женщина уверена, что нападение было случайным, пишет "РИА-Новости".

- Я как боец, схватила тяжелейший стул... и со всей своей мощью попыталась его швырнуть, - подчеркнула Памфилова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на 6 сентября на дом главы ЦИК было совершено разбойное нападение. Неизвестный несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером.

izbirkommoizbirkommo
Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения здорова и принимает участие в международной конференции
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ИСТОЧНИК KP.RU

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