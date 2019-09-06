В Минфине разработали законопроект новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов рассказали о деталях законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Сообщается, что на данный момент рабочее название документа - "О гарантированном пенсионном продукте". Проект уже направили на согласование в Минтруд.
- В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что один из основных элементов проекта — исключительно добровольный порядок присоединения российских граждан к системе накоплений, пишет "РИА-Новости".
Также известно, что правительством будет гарантироваться сохранность долгосрочных пенсионных накоплений. Накопительные счета граждан должны регистрироваться центральным администратором, а для бизнеса предполагается ввести налоговые льготы.
- Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, - подытожили в Минфине.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что частную пенсию россиянам начнут выплачивать раньше, чем государственную. Власти придумали, как побудить граждан самим копить на старость.
ИСТОЧНИК KP.RU