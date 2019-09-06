2019-09-06T22:58:46+03:00
Общество

В Минфине разработали законопроект новой системы пенсионных накоплений

В ведомстве заявили, что рабочее название документа - "О гарантированном пенсионном продукте"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минфине разработали законопроект новой системы пенсионных накопленийВ Минфине разработали законопроект новой системы пенсионных накопленийФото: Архив "КП"
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В Министерстве финансов рассказали о деталях законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Сообщается, что на данный момент рабочее название документа - "О гарантированном пенсионном продукте". Проект уже направили на согласование в Минтруд.

- В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что один из основных элементов проекта — исключительно добровольный порядок присоединения российских граждан к системе накоплений, пишет "РИА-Новости".

Также известно, что правительством будет гарантироваться сохранность долгосрочных пенсионных накоплений. Накопительные счета граждан должны регистрироваться центральным администратором, а для бизнеса предполагается ввести налоговые льготы.

- Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, - подытожили в Минфине.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что частную пенсию россиянам начнут выплачивать раньше, чем государственную. Власти придумали, как побудить граждан самим копить на старость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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