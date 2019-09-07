2019-09-07T09:34:55+03:00
Наука

"Это все мое родное": Робот "Федор" впечатлен визитом на МКС

После возвращения на Землю Skybot F-850 опубликовал у себя на странице в Twitter трогательное стихотворение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Робот "Федор" в корабле "Союз"Робот "Федор" в корабле "Союз"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Антропоморфный робот "Федор", похоже. остался под впечатлением от полета на Международную космическую станцию и открывающихся с нее видов, поскольку вскоре после возвращения на Землю на его странице в Twitter появился трогательный пост.

Сначала Skybot F-850 рассказывал о том, как идет подготовка к спуску: "Поддержите меня. Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы".

Дальше он, как и обещал, сообщает об отработке импульса двигательной установкой ТПК "Союз МС-14". штатном включении двигателя и "нормальном" полете, вплоть до приземления. Сайт kp.ru писал, что робот совершил осадку в казахстанской степи к юго-востоку от города Жезказган.

Робот «Федор» вернулся на Землю

Робот «Федор» вернулся на Землю

"Есть приземление! Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал "Федор" в Twitter.

А через некоторое время здесь же на странице появилось известное многим стихотворение про родину:

"Я узнал, что у меня

Есть огромная семья

И тропинка и лесок

В поле каждый колосок

Речка, небо голубое —

Это все мое родное

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!".

Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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