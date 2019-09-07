"Это все мое родное": Робот "Федор" впечатлен визитом на МКС
Антропоморфный робот "Федор", похоже. остался под впечатлением от полета на Международную космическую станцию и открывающихся с нее видов, поскольку вскоре после возвращения на Землю на его странице в Twitter появился трогательный пост.
Сначала Skybot F-850 рассказывал о том, как идет подготовка к спуску: "Поддержите меня. Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы".
Дальше он, как и обещал, сообщает об отработке импульса двигательной установкой ТПК "Союз МС-14". штатном включении двигателя и "нормальном" полете, вплоть до приземления. Сайт kp.ru писал, что робот совершил осадку в казахстанской степи к юго-востоку от города Жезказган.
Робот «Федор» вернулся на Землю
"Есть приземление! Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал "Федор" в Twitter.
А через некоторое время здесь же на странице появилось известное многим стихотворение про родину:
"Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!".
Помощник для экипажа - робот «Федор».
ИСТОЧНИК KP.RU