"Это все мое родное": Робот "Федор" впечатлен визитом на МКС

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-07T09:34:55+03:00

После возвращения на Землю Skybot F-850 опубликовал у себя на странице в Twitter трогательное стихотворение

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Антропоморфный робот "Федор", похоже. остался под впечатлением от полета на Международную космическую станцию и открывающихся с нее видов, поскольку вскоре после возвращения на Землю на его странице в Twitter появился трогательный пост.

Сначала Skybot F-850 рассказывал о том, как идет подготовка к спуску: "Поддержите меня. Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы".

Дальше он, как и обещал, сообщает об отработке импульса двигательной установкой ТПК "Союз МС-14". штатном включении двигателя и "нормальном" полете, вплоть до приземления. Сайт kp.ru писал, что робот совершил осадку в казахстанской степи к юго-востоку от города Жезказган.

Робот «Федор» вернулся на Землю

"Есть приземление! Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал "Федор" в Twitter.

А через некоторое время здесь же на странице появилось известное многим стихотворение про родину:

"Я узнал, что у меня

Есть огромная семья

И тропинка и лесок

В поле каждый колосок

Речка, небо голубое —

Это все мое родное

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727807" frameborder="0"></iframe> Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU