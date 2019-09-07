Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-07T13:20:34+03:00

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Россия и Украина завершили процедуру обмена заключенными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, участвовавшие в обмене самолеты обеих стран скоро приземляться в аэропортах Москвы и Киева. Так, в "Борисполь" будут доставлены освобожденные Россией заключенные, а во "Внуково" - отпущенные и помилованные Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU