Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной
Самолеты обеих стран скоро приземлятся в Москве и Киеве
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Россия и Украина завершили процедуру обмена заключенными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, участвовавшие в обмене самолеты обеих стран скоро приземляться в аэропортах Москвы и Киева. Так, в "Борисполь" будут доставлены освобожденные Россией заключенные, а во "Внуково" - отпущенные и помилованные Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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