2019-09-07T16:17:24+03:00
Общество

В Госдуме положительно оценили законопроект о «о гарантированном пенсионном продукте»

Документ находится на рассмотрении в министерстве труда РФ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект о добровольных пенсионных накоплениях рассмотрят депутаты Госдумы Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.Законопроект о добровольных пенсионных накоплениях рассмотрят депутаты Госдумы Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.
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В Государственной думе положительно оценили идею о добровольных пенсионных накоплениях. Суть предложения в том, что человеку сможет присоединиться к гарантированному пенсионному продукту накопления, который есть в системе обязательного пенсионного страхования. Это будет не обязательная процедура, а добровольная.

- Я позитивно отношусь к данному предложению. В принципе, основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны… Мы рассмотрим, поддержим, — приводит слова зампредседателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков РИА Новости.

Создатели законопроекта рассчитывают, что после одобрения предложения депутатами Госдумы и вступления в силу закона, у работников появится больше стимулов для формирования добровольных пенсионных накоплений. Законопроект пройдет этап общественного обсужения.

Сайт kp.ru писал о том, что право на получение частной пенсии россиянам возможно будет дано раньше, чем на государственную - негосударственную пенсию можно будет получить с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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