Захарова прокомментировала «обмен» между Россией и Украиной и напомнила о задержанных россиянах в США

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-07T16:34:30+03:00

Мария Захарова поговорила по телефону с одним из вернувшихся в Россию ранее задержанных Украиной участником обмена Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мария Захарова назвала «очень важным шагом» обмен задержанными меду Россией и Украиной. На своей странице в фейсбук она призвала поддерживать «этот настрой на решение проблем». Официальный представитель МИД России рассказала, что юридической процедуре предшествовали провокации. Обмен задержанными несколько раз переносили, а точную дату официально не объявляли из-за слишком большого внимания к теме.

- Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом, - написала Захарова. - Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий.

Захарова также рассказала о телефонном разговоре с Кириллом Вышинским. Он поблагодарил Сергея Лаврова и МИД России. Процедура обмена привлекла внимание многих стран. Послы стран большой семерки поприветствовали возвращение украинцев на Родину, а Захарова напомнила:

- Уважаемые господа послы, мы поддерживаем вашу надежду и ждём домой Бутину, Ярошенко, Бута и многих других, кого продолжают удерживать власти США.

ИСТОЧНИК KP.RU