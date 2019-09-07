2019-09-07T17:05:39+03:00
Общество

Диетологи посоветовали есть перед сном орехи и яйца, чтобы не толстеть

Медики опровергли миф, что поздний ужин может привести к набору лишнего веса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Оказываться от позднего ужина не стоит - советуют диетологиОказываться от позднего ужина не стоит - советуют диетологиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зарубежные диетологи вычислили, какие продукты надо есть, чтобы не поправиться. Материалы исследования опубликованы на портале Food.news. Поздний ужин больше всего полезен тем, у кого сахарный диабет. Таким людям и всем, кто следит за своим здоровьем, стоит отдать предпочтение продуктам, богатым белком. А вот от блюда, в которых преобладают жиры и углеводы, стоит есть реже, а на ужин их вообще не употреблять.

Чтобы поддерживать нормальный уровень сахара до утра, перед сном диетологи советуют есть яйца, грецкие орехи, миндаль, помидоры, огурцы и морковь.

- Разрежьте яблоко и добавьте небольшое количество арахисового масла на каждый ломтик. Кроме того, вы можете попробовать другие ореховые масла, такие как миндальное или кешью масло – советуют диетологи.

Из всех молочных продуктов на ночь врачи рекомендуют отдать предпочтение йогурту. Он содержит кальций и высококачественный белок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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