2019-09-07T17:23:46+03:00
Политика

В МИД России отметили «здравый подход» и готовность к компромиссам новой администрации Зеленского

В ведомстве дали официальный комментарий по обмену задержанными
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В МИД РФ рассчитывают на налаживание российско-украинских отношенийВ МИД РФ рассчитывают на налаживание российско-украинских отношенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В министерство иностранных дел России взаимный обмен задержанными между Россией и Украиной считают «позитивным сигналом». За этим шагом, считают в ведомстве, могут последовать и другие, что поможет выйти «из тупика российско-украинских отношений».

- В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, - сказано в комментарии ведомства.- Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».

В МИД также добавили, что «человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр». Прокомментировали в ведомстве и положение дел на Юго-Востоке Украины. Разрешение конфликта означало бы прекращение обстрелов и торгово-экономической и транспортной блокады.

- Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией, - сказано в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Диетологи посоветовали есть перед сном орехи и яйца, чтобы не толстеть
Глава Пентагона озвучил требования к России для совместной работы с США
Захарова прокомментировала «обмен» между Россией и Украиной и напомнила о задержанных россиянах в США
Национальные проекты в действии: в Самаре преобразили два культовых места
В Госдуме положительно оценили законопроект о «о гарантированном пенсионном продукте»
Подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову задержали
Депутат Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций
«Обнадеживающий знак»: Ангела Меркель прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной
Вместе с украинскими участниками «обмена» в Киев полетела кошка Маша
"Обмен состоялся": В Кремле приветствуют возвращение россиян домой
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Самолет с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной
"Так держать!": Путин поздравил Москву с Днем рождения
Зеленский приехал встречать освобожденных Россией украинцев в аэропорт
Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян
Самолет с освобожденными Украиной россиянами вылетел в Москву
Возвращенных на Украину моряков освободили под поручительство омбудсмена
Правительство вдвое увеличило размер премий для молодых ученых
Испытания нового лайнера Boeing 777X провалились
Иран пообещал не ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково"
Российский спецборт прилетел в "Борисполь" за участниками обмена
Паук стал причиной смертельного ДТП в Великобритании
Императрице Японии удалят рак груди
Вышинский отправится из Киева в Москву в рамках процесса обмена