В МИД России отметили «здравый подход» и готовность к компромиссам новой администрации Зеленского

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-07T17:23:46+03:00

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В министерство иностранных дел России взаимный обмен задержанными между Россией и Украиной считают «позитивным сигналом». За этим шагом, считают в ведомстве, могут последовать и другие, что поможет выйти «из тупика российско-украинских отношений».

- В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, - сказано в комментарии ведомства.- Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».

В МИД также добавили, что «человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр». Прокомментировали в ведомстве и положение дел на Юго-Востоке Украины. Разрешение конфликта означало бы прекращение обстрелов и торгово-экономической и транспортной блокады.

- Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией, - сказано в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU