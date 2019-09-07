Порошенко призвал Украину не расслабляться после обмена задержанными с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал себя причастным к освобождению соотечественников, которые ранее были задержаны на территории России. О своем вкладе в процесс обмена он написал на странице в фейсбук. Начал с того, что освобождение «пленников Кремля» - радостное событие для каждого украинца. Он поздравил с возвращением на Родину украинских моряков и членов их семей.
- Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает, - написал Порошенко.
Но несмотря на приподнятое настроение экс-президент Украины призывает сограждан и власти страны «не расслабляться»:
- Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным.
Подобные эмоциональные выступления уже приводили к возникновению неловких ситуаций, так, Порошенко во время агитационной речи не смог определиться, какую страну он все-таки считает агрессором.
ИСТОЧНИК KP.RU