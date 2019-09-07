Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха до отправления в Россию

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-07T18:44:56+03:00

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Владимир Зеленский сообщил, что до отправки в Россию задержанный Украиной россиянин Владимир Цемах был допрошен голландскими следователями. Киевские власти считают его свидетелем по делу о крушении на территории ДНР Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

- Его допросили и не только перед возвратом… Мы всё, что нас попросили, сделали, -приводит слова Владимира Зеленского украинская пресса.

На этой неделе Киевский апелляционный суд отменил арест экс-командира одного из подразделений ПВО ДНР. В июне 2019 года Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины и вывели в Киев. Дочь военного сообщила журналистам, что в доме, где жил ее отец они с матерью обнаружили погром – экс-командир пытался оказать сопротивление, но численное превосходство сделало свое дело. Несколько месяцев Цемах находился под арестом на территории Украины. Днем 7 сентября он в числе россиян, участвующих в процедуре обмена задержанными с Киевом, вернулся в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU