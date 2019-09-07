Зеленский рассказал о планах по прекращению огня на Донбассе

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-07T19:14:27+03:00

Президент Украины намерен вернуть не только людей, но и территории Фото: REUTERS

Обмен задержанными украинский президент назвал первым шагом по «разблокированию диалога» между Россией и Украиной

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Владимир Зеленский сообщил о подготовке к отводу войск на Донбассе. Украинский лидер, напомним, провел накануне двухстороннего обмена задержанными между Киевом и Москвой, телефонный разговор с Владимиром Путиным.

- Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны, -цитирует слова Зеленского ТАСС.

Состоявшийся 7 сентября обмен задержанными – первый шаг по выстраиванию российско-украинского диалога. Дальше, по мнению Зеленского, должны последовать шаги, связанные с урегулированием конфликта на Донбассе.

- Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапам – «Золотое – Петровское», а потом разведение по всей территории, и потом прекращение огня в полной мере и прекращение войны, -заявил президент Украины.

Также украинский лидер добавил, что планирует вернуть не только людей, но и территории.

ИСТОЧНИК KP.RU