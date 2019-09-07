В Москве задержали участницу «Pussy Riot» Надежду Толоконникову
В столице задержали Надежду Толоконникову. Участница группы «Pussy Riot» в компании друзей находилась у подъезда одного из домов на юге Москвы. В общей сложности полицейские остановили 16 человек.
- Они находились в необычных костюмах, - рассказала Татьяна Молоканова, адвокат задержанных. - Их доставили в ОВД Даниловского района Москвы.
Подробностей случившегося, кроме того, что участники то ли акции, то и флешмоба были в костюмах, Молоканова пока не знает. Она едет на встречу с задержанными.
Надежда Толоконникова из Pussy Riot с двумя подругами в конце февраля 2012 пришла в храм Христа Спасителя в Москве. Женщины в масках вбежали на солею и амвон, вход на которые запрещен, и у алтаря провели «панк-молебен». Суд приговорил участниц скандальной группы к реальному лишению свободы. Выйдя из колонии, Толоконникова продолжила считать себя участницей Pussy Riot, но в подобных акциях больше не участвовала.
ИСТОЧНИК KP.RU