На Мальдивах пилоты посадили самолет с горящим двигателем

СЕГОДНЯ 22:01 2019-09-07T22:01:39+03:00

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В международном аэропорту на Мальдивах сел самолет с горящим двигателем. Огонь в моторе вспыхнул, когда воздушное судно уже набрало высоту. Диспетчеру сообщили о ЧП на 22 минуте полета. Аэробус А320, как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, выполнял 5 сентября рейс из аэропорта Мале в Бангкок.

Перед тем, как в левом двигателе началось возгорание, экипаж и пассажиры услышали два хлопка. Летчики действовали по инструкции. Они отключили двигатель и смогли успешно посадить лайнер на одном работающем моторе. На борту находилось 58 пассажиров плюс члены экипажа. Никто из них не пострадал. Воздушное судно обследуют эксперты гражданской авиации чтобы понять, почему возник пожар.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU