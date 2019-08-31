2019-08-31T16:55:44+03:00
Происшествия

В Шереметьево экстренно сел самолет с неисправным двигателем

Самолет направлялся из Сочи в Москву
Юлия САЛЬНИКОВА
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В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Сочи в Москву. По предварительным данным, датчики показали, что правый двигатель работает со сбоями. На место выдвинулись экстренные службы. Пилотам удалось посадить самолет «в штатном режиме».

Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока не известно.

Напомним, во время аварийной посадки самолета «Сухой Суперджет 100» 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, в салоне воздушного судна произошел пожар. Пассажиров эвакуировали через запасной выход. Из-за дыма в хвостовой части самолета, погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Спасти удалось 37 человек.

После этой трагедии министерство транспорта предложило улучшить систему подготовки пилотов - финансирование подготовки пилотов увеличат в два раза. Теперь на обучение одного пилота будут тратить не 600 тысяч рублей в год, а 1 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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