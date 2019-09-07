Кремль: Путин и Зеленский обсудили по телефону предстоящий нормандский саммит

СЕГОДНЯ 22:53 2019-09-07T22:57:50+03:00

Телефонный разговор лидеров двух стран был посвящен обмену задержанными людьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В администрации Президента России подтвердили телефонный разговор глав двух стран

Изменить размер текста: A A

В Кремле рассказали, о чем говорили по телефону накануне обмена задержанными президенты России и Украины. Напомним, разговор был посвящен двухсторонней передаче граждан, ранее арестованных за нарушения на территории государств. По мнению Владимира Путина и Владимира Зеленского события 7 сентября имеют «большое значение для нормализации и оздоровления отношений».

Как сообщили в администрации Президента России, дана позитивная оценка освобождению и передаче граждан в рамках юридической процедуры.

Путин напомнил о предстоящем саммите в «нормандском формате», к которому нужно подготовиться, чтобы встреча лидеров-стран участниц «четверки» способствовала реализации Минских соглашений.

Напомним, саммит пройдет в Париже по предложению президента Франции Эммануэля Макрона. К участию в мероприятии пригласят непосредственных участников "нормандского формата" - Россию и Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU