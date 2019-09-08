Косачев назвал разговор Путина и Зеленского «добрым признаком»

СЕГОДНЯ 00:02 2019-09-08T00:02:26+03:00

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Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что в диалоге между сторонами есть прогресс и назвал их беседу «добрым признаком».

- Еще одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее, - написал в своем аккаунте в Facebook Косачев.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU