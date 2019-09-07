2019-09-07T13:59:35+03:00
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Об этом в субботу сообщил сам президент Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам глава незалежной сообщил в субботу, 7 сентября, выступая в аэропорту "Борисполя".

Сайт kp.ru писал, что именно здесь приземлится самолет с освобожденными властями РФ украинскими заключенными. По мнению Зеленского, этот обмен станет первым шагом к возвращению всех "пленных".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Обмен состоялся": В Кремле приветствуют возвращение россиян домой
Самолет с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной
"Так держать!": Путин поздравил Москву с Днем рождения
Зеленский приехал встречать освобожденных Россией украинцев в аэропорт
Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян
Самолет с освобожденными Украиной россиянами вылетел в Москву
Возвращенных на Украину моряков освободили под поручительство омбудсмена
Правительство вдвое увеличило размер премий для молодых ученых
Испытания нового лайнера Boeing 777X провалились
Иран пообещал не ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково"
Спецборт с украинскими заключенными приземлился в "Борисполе"
Паук стал причиной смертельного ДТП в Великобритании
Императрице Японии удалят рак груди
Вышинский отправится из Киева в Москву в рамках процесса обмена