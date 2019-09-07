Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-07T13:59:35+03:00

Об этом в субботу сообщил сам президент Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам глава незалежной сообщил в субботу, 7 сентября, выступая в аэропорту "Борисполя".

Сайт kp.ru писал, что именно здесь приземлится самолет с освобожденными властями РФ украинскими заключенными. По мнению Зеленского, этот обмен станет первым шагом к возвращению всех "пленных".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU