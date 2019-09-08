Тайфун нарушил авиасообщение в Японии
В связи с приближением мощного тайфуна «Факсай» в аэропорту Ханэда в Токио были отменены по меньшей мере 23 внутренних авиарейса.
Как сообщает NHK, на самом загруженном маршруте между Токио и третьим по величине городом Осака сократили интенсивность движения скоростных экспрессов «синкансэн» и отменили 50 вечерних поездов.
Синоптики предупреждают, что к вечеру воскресенья, 8 сентября, стихия приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и будет двигаться в сторону Токио.
«Факсай» стал пятнадцатым тайфуном, образовавшимся в Тихом океане с начала года. В эпицентре скорость ветра достигает 40 метров в секунду. В ряде районов Японии ожидают выпадение до 300 мм осадков в течение суток.
Напомним, в начале августа из-за тайфуна «Джеби» отменили не более 632 внутренних авиарейса.
ИСТОЧНИК KP.RU