Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Женщина подчеркнула, что даже после трагедии она смогла найти любовь.
Американские таблоиды пишут, что Талинда обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле текущего года.
Сообщается, что возлюбленный вдовы музыканта пришелся по душе всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе, пишет TMZ.
Напомним, солист рок-группы Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Тело обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе. На протяжении нескольких лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения близкого друга Криса Корнелла. Поклонники группы были в шоке от решения артиста.
ИСТОЧНИК KP.RU