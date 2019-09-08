Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-08T10:22:29+03:00

Женщина заявила, что даже после трагедии она смогла найти любовь

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Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.

Женщина подчеркнула, что даже после трагедии она смогла найти любовь.

Американские таблоиды пишут, что Талинда обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле текущего года.

Сообщается, что возлюбленный вдовы музыканта пришелся по душе всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе, пишет TMZ.

Напомним, солист рок-группы Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Тело обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе. На протяжении нескольких лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения близкого друга Криса Корнелла. Поклонники группы были в шоке от решения артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU