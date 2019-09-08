Ученые назвали самые вредные и полезные продукты для мозга

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-08T11:03:20+03:00

Во время исследования эксперты разделили продукты на три категории: те, которые надо добавить в рацион, те, которые будет не лишним употреблять, и те, от которых стоит отказаться

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Российские эксперты заявили, что употребление некоторых продуктов может улучшить мозговую деятельность, а других - нанести вред.

Во время исследования ученые разделили продукты на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

К первой группе эксперты отнесли ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты, оливковое масло и свежие овощи, в особенности листовые зеленые.

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ИСТОЧНИК KP.RU