2019-09-08T11:22:38+03:00
Политика

В 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участков

К единому дню голосования в 2021 их количество может составить 5 тысяч
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Памфилова: в 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участковПамфилова: в 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участковФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

В случае, если эксперимент с цифровыми участками будет удачным, то на следующем едином дне голосования в 2020 году в России появится 2,5 тысячи таких участков. Соответствующие заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», - сказала глава ЦИК.

Напомним, в этом году голосование на цифровых участках доступно для избирателей 4 одномандатных округов в Москве, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, и в 16 субъектов РФ, где пройдут выборы глав регионов.

Ранее сайт kp.ru писал, где и какие выборы пройдут в единый день голосования. Россияне выбирают глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Памфилова: Более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель"
Общественная палата не фиксирует серьезных нарушений на избирательных участках в регионах
Ученые назвали самые вредные и полезные продукты для мозга
Из-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсов
Погода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно и без осадков
Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Китай и РФ увеличили товарооборот в январе-августе на 4,5%
В Польше выступили за диалог с Россией
В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенных
Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит
Тайфун нарушил авиасообщение в Японии
"Примазывается к чужой славе": сети оценили "вклад" Порошенко в обмен заключенными
Памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу открыли в Самаре
Медики рассказали о целебных свойствах водки
В Китае произошло второе за сутки землетрясение
Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборам
Российские военные доставили в сирийский Дераа больше двух тонн гуманитарной помощи
При сильном землетрясении в Китае пострадали десятки человек, один погиб
Главе МИД Японии пророчат кресло министра обороны страны
В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа
Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России