В 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участков

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-08T11:22:38+03:00

К единому дню голосования в 2021 их количество может составить 5 тысяч

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В случае, если эксперимент с цифровыми участками будет удачным, то на следующем едином дне голосования в 2020 году в России появится 2,5 тысячи таких участков. Соответствующие заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», - сказала глава ЦИК.

Напомним, в этом году голосование на цифровых участках доступно для избирателей 4 одномандатных округов в Москве, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, и в 16 субъектов РФ, где пройдут выборы глав регионов.

Ранее сайт kp.ru писал, где и какие выборы пройдут в единый день голосования. Россияне выбирают глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU