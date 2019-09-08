СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-08T14:20:05+03:00

"Пора бы уже проснуться": Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона о России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Марк Эспер заявил о том, что РФ "нужно изменить свое поведение"

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение".

По мнению американца, "было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности".

Пушков заявил, что США "пора бы уже проснуться".

- Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Пора бы уже проснуться, - подчеркнул сенатор в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе. Ранее назначенный министром иностранных дел Вадим Пристайко пообещал полностью урегулировать конфликт за полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU