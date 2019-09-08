Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-08T16:36:25+03:00

Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим начальником МВД

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Грузинский парламент на заседании в воскресенье, 8 сентября, выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахария.

Тем самым был утвержден новый премьер, его обновленный состав кабмина и правительственная программа.

В поддержку Гахарии проголосовали 98 депутатов из 150 представленных в законодательном органе.

Сообщается, что в новом составе правительства всего два изменения, оба в силовых ведомствах, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины. Его кандидатура была лично предложена главой Незалежной Владимиром Зеленским и единогласно поддержана 290 голосами депутатов. Перед голосованием депутатов Алексей Гончарук обратился к присутствующим и заявил, что считает главной задачей своего кабинета стабильный рост экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU