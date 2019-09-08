Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария
Грузинский парламент на заседании в воскресенье, 8 сентября, выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахария.
Тем самым был утвержден новый премьер, его обновленный состав кабмина и правительственная программа.
В поддержку Гахарии проголосовали 98 депутатов из 150 представленных в законодательном органе.
Сообщается, что в новом составе правительства всего два изменения, оба в силовых ведомствах, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины. Его кандидатура была лично предложена главой Незалежной Владимиром Зеленским и единогласно поддержана 290 голосами депутатов. Перед голосованием депутатов Алексей Гончарук обратился к присутствующим и заявил, что считает главной задачей своего кабинета стабильный рост экономики страны.
ИСТОЧНИК KP.RU