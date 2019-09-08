2019-09-08T16:56:26+03:00
Политика

Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400

Поставки могут начаться в 2020 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поставки С-400 завершат к 2025 годуПоставки С-400 завершат к 2025 годуФото: Минобороны РФ
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В 2018 году Россия и Индия заключили контакт на поставку новейших зенитных ракет. Сумма сделки по комплексам С-400 порядка 5,4 миллиарда долларов. Представители Индии ранее заявляли, что первый денежный транш по сделке поступит в Россию от них до конца 2019 года. Днем 8 сентября стало известно, что аванс получен.

- В строгом соответствии с графиком все будет поставлено, - рассказал в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Юрий Борисов. С его слов это займет около 18-19 месяцев.

То есть первая партия зенитных ракет будет направлена в Индию в 2020 году. Завершится поставка к 2025 году.

Эта сделка между Россией и Индией очень взволновала Белый дом. Вашингтон угрожал Нью-Дели санкциями в случае приобретения российских ЗРС. Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая заключила с Россией договор о поставке комплексов С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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