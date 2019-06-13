США уговаривают Индию не закупать С-400

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-13T18:35:17+03:00

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Когда дело касается поставок зенитно-ракетных систем С-400, то для Вашингтона нет широкого исключения из режима потенциальных американских санкций, поэтому США обеспокоены закупками Индией российских ЗРС. Соответствующие заявление сделал и. о. помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Нет широкого исключения, исключения для стран, когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400», - сказал он, подчеркнув, что американская сторона продолжает переговоры на предмет того, что могут сделать США или другие оборонные поставщики и «как они могут помочь Индии».

Напомним, в феврале этого года Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая заключила с Россией договор о поставке комплексов С-400. Вашингтон уже долгое время пытается отговорить Анкару от покупки российских ЗРС. Так, Соединенные Штаты прекратили тренировочные полеты турецких летчиков, которые обучались навыкам пилотирования многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 и угрожают санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU