Бывший пилот борта номер один рассказал, чем кормят президента в самолете

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-08T18:16:50+03:00

Еду для президента готовят заранее, в самолете пищу только разогревают Фото: РИА Новости

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Владимир Федорушкин много лет работал пилотом – он руководил самолетом, на котором летали первые лица государства. В эфире телеканала НТВ экс-капитан воздушного корабля рассказал о жесткой посадке, которую совершил самолет с президентом на борту. Также Федорушкин сообщил о питании, которое предусмотрено на борту номер один.

С его слов еду привозят в самолет уже готовую, в контейнерах. Бортпроводницам остается только разогреть пищу.

- Первые лица государства в полете вообще едят не много, - признался экс-пилот.

Были случаи, когда еда, которую разогревали стюардессы, им не нравилась.

-Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом, - рассказал он журналистам.

Если речь о заграничных поездках, то питанием президента занимаются специальные люди, которые закупают продукты в стране пребывания и готовят еду.

ИСТОЧНИК KP.RU