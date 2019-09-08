Бывший пилот борта номер один рассказал, чем кормят президента в самолете
Владимир Федорушкин много лет работал пилотом – он руководил самолетом, на котором летали первые лица государства. В эфире телеканала НТВ экс-капитан воздушного корабля рассказал о жесткой посадке, которую совершил самолет с президентом на борту. Также Федорушкин сообщил о питании, которое предусмотрено на борту номер один.
С его слов еду привозят в самолет уже готовую, в контейнерах. Бортпроводницам остается только разогреть пищу.
- Первые лица государства в полете вообще едят не много, - признался экс-пилот.
Были случаи, когда еда, которую разогревали стюардессы, им не нравилась.
-Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом, - рассказал он журналистам.
Если речь о заграничных поездках, то питанием президента занимаются специальные люди, которые закупают продукты в стране пребывания и готовят еду.
ИСТОЧНИК KP.RU