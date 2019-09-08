2019-09-08T18:16:50+03:00
Политика

Бывший пилот борта номер один рассказал, чем кормят президента в самолете

Первые лица, сообщил пилот, в полете едят мало
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еду для президента готовят заранее, в самолете пищу только разогреваютЕду для президента готовят заранее, в самолете пищу только разогреваютФото: РИА Новости
Изменить размер текста:

Владимир Федорушкин много лет работал пилотом – он руководил самолетом, на котором летали первые лица государства. В эфире телеканала НТВ экс-капитан воздушного корабля рассказал о жесткой посадке, которую совершил самолет с президентом на борту. Также Федорушкин сообщил о питании, которое предусмотрено на борту номер один.

С его слов еду привозят в самолет уже готовую, в контейнерах. Бортпроводницам остается только разогреть пищу.

- Первые лица государства в полете вообще едят не много, - признался экс-пилот.

Были случаи, когда еда, которую разогревали стюардессы, им не нравилась.

-Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом, - рассказал он журналистам.

Если речь о заграничных поездках, то питанием президента занимаются специальные люди, которые закупают продукты в стране пребывания и готовят еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель
Новые американские ядерные бомбы оказались с дефектом
Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в «день тишины»
Явка на выборах губернатора в Астраханской области составила 28,95 процентов
В Москве полуторогодовалый ребенок обварился супом и умер
Прямая трансляция финала US Open 2019 Медведев - Надаль состоится в эфире Первого канала
Утонувший в бассейне на Кипре ребенок оказался не россиянином
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Владимир Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария
Конгрессмен США обвинил американских военных в сокрытии данных об НЛО
В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63
В Кремле объяснили, почему Путин вручную руководит ситуацией в Иркутской области
Песков сообщил, что Москве пока не удается решить вопросы «мирного договора» с Токио
Выборы в Абхазии признали состоявшимися
Пилот рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным в Санкт-Петербурге
Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму
Нетаньяху планирует в течение недели встретиться с Путиным