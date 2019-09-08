Эрдоган обвинил США в попытках укрыть в Сирии террористов

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-08T19:41:55+03:00

Президент Турции заявил о планах создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в одностороннем порядке

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После того, как американские власти заявили о желании создать на северо-востоке Сирии зону безопасности для Анкары, президент Турции сделал заявление. По мнению Эрдогана США таким образом пытается укрыть на этой территории террористов. Напомним, Вашингтон поддерживает коалицию, которая официально считается властями Турции террористической организацией.

В интервью телеканалу NTV турецкий лидер сделал заявление:

- В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок, США хотят одновременно управлять и нами и ними. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации. Для нас это неприемлемо.

В ответ Эрдоган пригрозил возможностью создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в одностороннем порядке, то есть без участия США.

ИСТОЧНИК KP.RU