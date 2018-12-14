2018-12-14T20:14:46+03:00
Политика

Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии

Лидеры Турции и США провели телефонный разговор, посвященный борьбе с терроризмом
Алена Басавина
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Трамп и Эрдоган поговорили по телефонуТрамп и Эрдоган поговорили по телефонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Тайип Эрдоган провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор. Политики обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщает концелярия турецкого лидера.

«В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, а также последние события в Сирии. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии», - указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, Тайип Эрдоган высказал свою обеспокоенность по поводу деятельности террористических группировок Рабочая партия Курдистана, "Демократический союз" и "Силы народной самообороны".

Напомним, что в последний раз общение президентов США и Турции произошло на саммите G20 в Аргентине. Тогда политики обсудили также обменялись мнением по сирийскому вопросу.

Отметим, что ранее Турция запланировала начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По утверждениям турецкого лидера Эрдогана, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения".

Вооруженные силы Турции уже приступили к перебрасыванию военной техники к странице.

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