2019-09-08T20:33:46+03:00
В мире

В Сербии оценили перспективу покупки С-400

Сербский депутат Владимир Джуканович дал интервью сайту kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Сербии оценили перспективу покупки С-400В Сербии оценили перспективу покупки С-400Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, в его стране многие готовы выступить за покупку российского зенитно-ракетного комплекса С-400, если такая договорённость между Москвой и Белградом когда-либо будет достигнута:

— Мы, безусловно, развиваем с Россией превосходное военное сотрудничество и покупаем у неё вооружение. Благодаря чему мы обустроили нашу армию и сделали ее самой сильной в регионе. Что касается покупки российских систем ПВО, то здесь тоже есть определённые подвижки. В Сербии людям очень понравится, если мы приобретём С-400. Но возникает вопрос, действительно ли такая система нам нужна. Это уже компетенция экспертов, способных дать грамотную оценку, — сказал собеседник «КП».

Напомним, ранее четыре дивизиона С-400 уже приобрела Турция.

Полную версию интервью сербского политика Владимира Джукановича читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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