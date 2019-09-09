2019-09-09T07:47:53+03:00
Политика

Встреча Трампа и эмира Кувейта отложена из-за госпитализации шейха

Президент США надеется увидеться с Сабахом аль-Ахмедом, как только ему станет лучше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмедаль-Джабер ас-СабахЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмедаль-Джабер ас-СабахФото: REUTERS
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Встреча президента США Дональда Трампа и эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха отложена из-за госпитализации последнего. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Визит шейха в Вашингтон должен был состояться 12 сентября. Политики планировали обсудить обстановку на Ближнем Востоке, сотрудничество двух стран по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

"Президент желает скорейшего выздоровления своему другу, эмиру и с нетерпением ждет возможности вновь встретиться с ним в Вашингтоне, как только ему станет лучше", - сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сайт kp.ru писал, что в июне этого года Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху исполнилось 90 лет. Шейх занимает пост эмира уже 13 лет и является одним из старейших монархов и глав правительств в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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