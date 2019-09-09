2019-09-09T08:36:11+03:00
Политика

Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за всю историю

В результате парламент стал более политически разноплановым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выборы прошли без жалоб и нарушенийВыборы прошли без жалоб и нарушенийФото: REUTERS
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Состоявшиеся на минувших выходных выборы в Московскую городскую думу стали самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно его данным, в каждом округе за мандаты боролись в среднем около пяти кандидатов. В результате в парламент прошли политически разноплановые люди.

"Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - сообщается на сайте мэра.

Собянин поздравил всех избранных депутатов с победой и выразил надежду на дальнейшее ведение конструктивной работы на благо общества.

Сайт kp.ru писал, что выборы в Мосгордуму прошли без жалоб и нарушений. Явка составила около 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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