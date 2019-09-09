Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за всю историю
Состоявшиеся на минувших выходных выборы в Московскую городскую думу стали самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно его данным, в каждом округе за мандаты боролись в среднем около пяти кандидатов. В результате в парламент прошли политически разноплановые люди.
"Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - сообщается на сайте мэра.
Собянин поздравил всех избранных депутатов с победой и выразил надежду на дальнейшее ведение конструктивной работы на благо общества.
Сайт kp.ru писал, что выборы в Мосгордуму прошли без жалоб и нарушений. Явка составила около 22%.
ИСТОЧНИК KP.RU