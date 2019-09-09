Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-09T09:46:44+03:00

Явка на выборах в Мосгордуму составила почти 22% Фото: REUTERS

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Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила 21,69%. Такую информацию сообщили в Мосгоризбиркоме в понедельник, 9 сентября. Согласно данным ведомства, на настоящий момент обработано 99,47% бюллетеней.

Напомним, что на минувших выходных, 8 сентября, прошел единый день голосования. Россияне избирали депутатов Государственной думы, глав субъектов РФ и членов местных законодательных органов власти в отдельных регионах страны.

Сайт kp.ru писал, что только в Москве было открыто более 3600 избирательных участков. Список кандидатов в Мосгордуму включал в себя 225 человек, из них которых нужно было выбрать лишь 45.

Мэр столицы Сергей Собянин уже назвал состоявшиеся выборы самыми конкурентоспособными за всю последнюю историю. Он также выразил надежду на то, что разноплановость нового состава пойдет на пользу парламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU