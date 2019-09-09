2019-09-09T09:46:44+03:00
Политика

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

На настоящий момент обработано более 99% бюллетеней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Явка на выборах в Мосгордуму составила почти 22%Явка на выборах в Мосгордуму составила почти 22%Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Явка избирателей на выборах в Московскую городскую думу составила 21,69%. Такую информацию сообщили в Мосгоризбиркоме в понедельник, 9 сентября. Согласно данным ведомства, на настоящий момент обработано 99,47% бюллетеней.

Напомним, что на минувших выходных, 8 сентября, прошел единый день голосования. Россияне избирали депутатов Государственной думы, глав субъектов РФ и членов местных законодательных органов власти в отдельных регионах страны.

Сайт kp.ru писал, что только в Москве было открыто более 3600 избирательных участков. Список кандидатов в Мосгордуму включал в себя 225 человек, из них которых нужно было выбрать лишь 45.

Мэр столицы Сергей Собянин уже назвал состоявшиеся выборы самыми конкурентоспособными за всю последнюю историю. Он также выразил надежду на то, что разноплановость нового состава пойдет на пользу парламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24