Оппозиционер Квициния требует проведения повторных президентских выборов в Абхазии

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-09T11:16:48+03:00

Председатель оппозиционной партии «Амцахара» заявил, что действующий лидер республики Хаджимба не набрал нужное количество голосов для победы

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Председатель оппозиционной партии «Амцахара» и претендент на пост президента Абхазии Алхас Квициния требует проведения повторных выборов главы республики. Оппозиционер указывает на то, что его соперник действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба не набрал необходимого количества голосов.

«Новые выборы должны быть. Он набрал нужного количества голосов, которое нужно по закону», - передает ТАСС слова оппозиционера.

По последним данным Центризбиркома Абхазии, Хаджимба набрал 47,38% голосов, опередив своего соперника с минимальным отрывом. У Квициния – 46,19%.

Действующий лидер республики уже назвал себя победителем.

Напомним, первый в Абхазии второй тур президентских выборов прошел в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния. На первом туре они набрали 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU