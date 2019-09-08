В Абхазии проходит второй тур выборов президента

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-08T09:55:22+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Абхазии в 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылись избирательные участки. До 20:00 (19:00 мск) жители на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске, будут выбирать нового главу республики.

Во втором туре на высший пост главы республики претендуют два кандидата: действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. На первом туре президентских выборов они получили 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

Напомним, оппозиция Абазии 21 мая вышла на улицу с протестами, требуя переноса выборов главы республики на 25 августа. Хаджимба пошел на уступки и 28 мая депутаты парламента страны одобрили внесенный абхазским президентом законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики о переносе выборы. Таким образом, первый тур выборов состоялся 25 августа, в нем приняли участие девять кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU