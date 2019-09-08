2019-09-08T09:55:22+03:00
В мире

В Абхазии проходит второй тур выборов президента

На пост главы республики претендуют действующий лидер страны и представитель оппозиционной партии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Абхазии стартовал второй тур выборов президентаВ Абхазии стартовал второй тур выборов президентаФото: Владимир ВОРСОБИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 сентября, в Абхазии в 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылись избирательные участки. До 20:00 (19:00 мск) жители на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске, будут выбирать нового главу республики.

Во втором туре на высший пост главы республики претендуют два кандидата: действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. На первом туре президентских выборов они получили 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

Напомним, оппозиция Абазии 21 мая вышла на улицу с протестами, требуя переноса выборов главы республики на 25 августа. Хаджимба пошел на уступки и 28 мая депутаты парламента страны одобрили внесенный абхазским президентом законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики о переносе выборы. Таким образом, первый тур выборов состоялся 25 августа, в нем приняли участие девять кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно и без осадков
Путин приехал на избирательный участник в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Китай и РФ увеличили товарооборот в январе-августе на 4,5%
В Польше выступили за диалог с Россией
В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенных
Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит
Тайфун нарушил авиасообщение в Японии
"Примазывается к чужой славе": сети оценили "вклад" Порошенко в обмен заключенными
Памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу открыли в Самаре
Медики рассказали о целебных свойствах водки
В Китае произошло второе за сутки землетрясение
Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборам
Российские военные доставили в сирийский Дераа больше двух тонн гуманитарной помощи
При сильном землетрясении в Китае пострадали десятки человек, один погиб
Главе МИД Японии пророчат кресло министра обороны страны
В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа
Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России